Dries Mertens, il belga rinnova con il Napoli e saluta l'Inter

Dries Mertens ha scelto ancora il Napoli. L'attaccante belga, corteggiato da diversi club in giro per l'Europa, ha deciso di accettare il rilancio proposto dal club di De Laurentiis per un nuovo contratto biennale da 4 milioni a stagione più 500mila euro di bonus. Nelle prossime ore l'Inter tenterà un ultimo assalto per provare a convincere Mertens a rivedere la decisione, ma la volontà del belga di restare al San Paolo ha fatto la differenza.

La differenza non l'ha fatta l'aspetto economico, ma al momento delle firme sul rinnovo avrà prevalso la voglia di Mertens di restare a Napoli. Il contratto è biennale, con 4 milioni di euro di parte fissa e 500mila di possibili bonus legati ai gol (200mila) e alla qualificazione Champions (300mila).

