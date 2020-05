Serie A, non si riparte il 13 giugno: ipotesi playoff, aumentano le possibilità di stop definitivo

19 maggio 2020 a

a

a

Niente da fare, l'ipotesi di far ripartire la Serie A il prossimo 13 giugno sarebbe già abortita: troppi rinvii e difficoltà a trovare un accordo condiviso sul protocollo sanitario. Ora, si ragiona sul 20 giugno. E considerato che la Uefa ha chiesto di chiudere i campionati nazionali entro il 3 agosto, difficilmente si potranno disputare le 12 giornate rimanenti più alcuni recuperi, senza contare la Coppa Italia. Dunque, rispunta l'ipotesi dei playoff, temuta da molti perché cambierebbe proprio l'essenza della stagione. Insomma, la Figc tarebbe pensando di modificare il format, limitando a dieci il numero delle squadre coinvolte e non dodici come si pensava in un primo momento. Quattro - Juve, Lazio, Inter e Atalanta - si giocherebbero lo scudetto, tagliando fuori Roma e Napoli, mentre le ultime sei - Torino, Sampdoria, Genoa, Lecce, Spal e Brescia - lotterebbero per non retrocedere. Sede delle partite sarebbero impianti del Centro-Sud, dove il contagio da coronavirus è più basso. Ovviamente un progetto di non facile attuazione e che cozzerebbe con la contrarietà di molti club. Insomma, il borsino della Serie A oggi dice che aumentano le possibilità che la stagione si chiuda in anticipo, senza più giocare.

La Mercedes strizza l'occhio a Vettel per far saltare in aria la Ferrari? Un sospetto nel circus

"Mi sono tenuto stretto la Roma, nonostante Ilary". Totti, confessione impensabile sulla sua carriera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.