Joseph Perfection morto nella notte a soli 21 anni: il dramma dell'ex primavera della Roma

25 maggio 2020 a

a

a

Il mondo del calcio, e in particolare la Roma, è scosso per l’improvvisa morte di Joseph Bouasse Perfection. Ventuno anni, il camerunese è stato stroncato da un arresto cardiaco nella notte: una fine drammatica per una storia che sembrava aver trovato la sua strada. Era arrivato alla stazione Termini con la speranza di diventare un calciatore, e ce l’aveva fatta: era entrato a far parte delle giovanili della Roma nel 2016 ed era anche stato chiamato da Luciano Spalletti per alcuni allenamenti a Trigoria con Francesco Totti e compagni. Non è riuscito ad esordire in prima squadra, però il centrocampista camerunese si stava costruendo una discreta carriera: si trovava in Romania, dove giocava per il Cluj, quando se n’è andato nel cuore della notte.

“L'avete vista tutti”. Lotito, le frasi scomode su Juve-Inter: interviene la procura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.