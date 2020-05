Juventus, Douglas Costa: "Troppi infortuni, ho pensato al ritiro"

26 maggio 2020 a

a

a

In effetti, la carriera di Douglas Costa è stata un discreto calvario, costellata da una miriade di infortuni. Tanto che il calciatore della Juventus ha confessato: "Ho pensato al ritiro". Il brasiliano ne ha parlato in un'intervista rilasciata a The Players Tribune, una piattaforma multimediale: "Ho avuto talmente tanti infortuni che mi chiedevo se continuare a giocare, ma poi guardavo il calcio in televisione e pensavo che il calcio è la mia passione. E con Alex Sandro scherzo sempre, dico che ho più risonanze che presenze. È molto fastidioso, però, sentire che per colpa mia o a causa degli stop fisici non sono mai al top della forma", ha concluso Douglas Costa.

"Non poteva che essere così". Marattin si smaschera in diretta tv. quel dettaglio, sul cellulare del renziano

Ai titoli di coda, Higuain fugge negli Usa? Addio, Juve: le indiscrezioni sul suo futuro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.