Miralem Pjanic al Barcellona, si chiude in settimana? Le "linee guida" che spiegano lo scambio con Arthur

Il Barcellona corre per Miralem Pijanic, almeno secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, che rivela le linee guida per il prossimo calciomercato. I parametri per l'acquisto di giocatori in ruoli specifici mettono in chiaro che per il centrocampo si deve privilegiare l'esperienza, ragione per la quale i blaugrana sarebbero pronti a sacrificare il 23enne Arthur per il 30enne in forza alla Juventus. E insomma, come detto, si vuole chiudere al più presto, entro questa settimana: sempre secondo As, la dirigenza del Barcellona sta forzando Arthur ad accettare il trasferimento a Torino. Con il suo ok, lo scambio con Pijanic potrebbe essere immediatamente concluso.

