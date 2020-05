Mario Giordano a Fuori dal coro: "Abbattere San Siro sì, il covo di criminali no. Vincolo monumentale? Monumento alla scemenza"

27 maggio 2020 a

"Un monumento alla scemenza". Mario Giordano, a Fuori dal coro, commenta i paradossi di Milano mettendo a confronto le foto dello Stadio di San Siro e dell'Istituto Marchiondi, il palazzo capolavoro architettonico di Baggio (periferia ovest della città) che però versa ormai da anni in totale stato di abbandono. "Il primo, San Siro, si può abbattere e il secondo che è un covo di criminali, un rudere, no, per vincolo monumentale. Possibile?". Poi l'esplosione indignata: "Vincolo monumentale! Un monumento alla scemenza". Molti tifosi romantici di Milan e Inter avranno applaudito a casa, quasi come per un gol nel derby.

