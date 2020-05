Brescia, Mario Balotelli torna a farsi vedere. Ma suonano le sirene dal Brasile...

27 maggio 2020 a

Mario Balotelli è tornato ad allenarsi. L'attaccante del Brescia, che ieri aveva disertato la seduta di lavoro personalizzato giustificandosi - in ritardo a detta del club - con un mal di pancia, aveva dato vita all'ennesimo caso che lo riguarda. I rapporti con la società di Massimo Cellino sono ormai inesistenti. Duro confronto questa mattina con la dirigenza: sembrano non esserci margini per una ricomposizione. Tanto che si comincia a parlare di rescissione.

"Strano capitano". Balotelli replica alle accuse di Chiellini: "Se questo è un campione, non voglio esserlo"

L`attaccante oggi è arrivato in anticipo rispetto al solito, ha lavorato e poi è tornato a casa secondo protocollo. Prima, però, c'è stata una chiacchierata con il direttore sportivo Stefano Cordone, per chiarire la situazione. Nel suo futuro ormai c'è solo l'addio, con possibile viaggio transoceanico per accettare una delle proposte arrivate dal Brasile. Flamengo, Vasco de Gama e Botafogo hanno già effettuato i primi sondaggi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

