Premier League, ufficiale la ripresa: il 17 giugno c'è subito un big match, tre settimane di preparazione

28 maggio 2020 a

a

a

La Bundesliga ha aperto la strada: ormai da due settimane dimostra che è possibile giocare a calcio durante l’emergenza coronavirus. In Germania i due principali campionati professionistici sono ripresi senza particolari problemi: adesso anche la Premier League ha sciolto le riserve e ha fissato una data. Si tratta del 17 giugno e si riprende subito con un big match: Manchester City-Arsenal, che verrà recuperata insieme ad Aston Villa-Sheffield United. Dopo questo primo antipasto, poi nel fine settimana del 20-21 giugno si partirà con la 30esima giornata. I club inglesi hanno appena ricominciato ad allenarsi con contatto, quindi avranno a di posizione tre settimane per prepararsi fisicamente al tour de force estivo. Tutte le squadre giocheranno due match a settimanale e la stagione si concluderà entro il 2 agosto, come richiesto dalla Uefa. Si attende il via libera anche per la Serie A: in serata è previsto il summit tra il governo e i vertici del cambio italiano, al termine del quale dovrebbe esserci una data per il ritorno in campo.

In Inghilterra altri quattro calciatori positivi al coronavirus nella terza serie di test

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.