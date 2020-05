Gian Piero Gasperini: "Ho avuto il coronavirus". Sintomi prima della Champions, il Valencia "sorpreso"

31 maggio 2020 a

Gian Piero Gasperini si è messo in una posizione molto scomoda. In un’intervista l’allenatore dell’Atalanta ha svelato di avere i sintomi da coronavirus già alla vigilia dell’ottavo di finale di Champions League a Valencia, ma allora nulla è filtrato a riguardo e la partita si è disputata regolarmente (seppur a porte chiuse). Il retroscena del Gasp ha ovviamente scatenato la reazione del club spagnolo, che ha rilasciato una nota ufficiale. “Il Valencia desidera esprimere pubblicamente la sua sorpresa per il fatto che l'allenatore della squadra rivale riconosce che sia il giorno prima che il giorno della partita giocata il 10 marzo a Mestalla era a conoscenza di avere sintomi presumibilmente compatibili con il coronavirus senza prendere misure preventive, mettendo a rischio, se quello fosse stato il caso, numerose persone durante il loro viaggio e soggiorno a Valencia".

