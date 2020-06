Serie A, no dei club all'algoritmo: il nodo classifica finale in caso di sospensione

04 giugno 2020 a

a

a

No, l'algoritmo proposto dalla Figc come piano B per decidere la classifica finale della Serie A in caso di definitiva sospensione a causa del coronavirus non convince i club, che vorrebbero al contrario usare la media punti come criterio per decidere l'eventuale graduatoria finale (dunque qualificazioni alle coppe e retrocessioni). Certo, la priorità è disputare tutti i match, ma nel caso in cui non fosse possibile va concordata una soluzione. I club, compatti, insistono sulla media punti: ovvero i punti raccolti diviso le partite giocate. Moltiplicato per 38, se si volesse un punteggio finale. Oltre all'algoritmo, i club si dichiarano contrari anche a playoff e playout.

"Giochiamo prima noi", piove un secco "no": Inter, è subito scontro con Milan e Juve

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.