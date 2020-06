Lautaro Martinez, il Barcellona nicchia? Real, United e Liverpool sull'argentino: caos-mercato

07 giugno 2020 a

Per Lautaro Martinez piombano anche Real Madrid, Manchester United e Liverpool. Le voci vengono rilanciate dallo spagnolo Sport, secondo cui il Toro avrebbe informato Antonio Conte della sua volontà di voler lasciare l'Inter a fine stagione. C'è da pagare la clausola da 111 milioni, per la quale il Barcellona sembrava aver reperito i soldi. Ma una serie di problemi interni frenano i blaugrana: per esempio, il taglio agli stipendi unito a una spesa così importante per l'argentino potrebbe spaccare lo spogliatoio. Insomma, il Barcellona riflette. E mentre lo fa, su Lautaro, piombano tutti gli altri top club europei, o quasi. Real, United e Liverpool starebbero seriamente pensando di pagare la ricchissima clausola per assicurarsi il Toro, che da par suo non avrebbe che l'imbarazzo della scelta. Insomma, ad ora di certo sembra esserci soltanto l'addio all'Inter (che si ritroverà, però, un importantissimo tesoro in cassa da spendere al meglio).

