Mario Balotelli licenziato e umiliato: "Tu qui non entri", il Brescia gli vieta di allenarsi coi compagni

Che umiliazione per Mario Balotelli. Dopo essere stato licenziato dal Brescia, l'attaccante nella mattinata di martedì 9 giugno si è presentato al centro sportivo di Torbole Casaglia, dove si allenano le Rondinelle. Ma dopo un confronto con un dipendente della società è tornato a casa. Insomma, "tu qui non entri". Il Brescia è arrivato a vietare a Balotelli di allenarsi insieme al resto della squadra, segno di quanto i rapporti siano compromessi (già, licenziato). Da par suo, Balotelli, abbandonando il centro sportivo ha commentato con i giornalisti: "Adesso dite che non voglio allenarmi...". Sfogo un poco infantile: la voglia di allenarsi avrebbe dovuto mostrarla prima di un licenziamento in tronco che nel calcio ha ben pochi precedenti.

