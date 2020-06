George Floyd, Mario Balotelli in piazza a Brescia: il gesto dopo le tensioni calcistiche

10 giugno 2020 a

a

a

È stata una giornata piena, quella di martedì 9 giugno per Mario Balotelli. La mattina si è presentato al centro di allenamento del Brescia a Torbole Casaglia, ma era stato rispedito a casa dopo un breve colloquio con un dipendente della società. Ormai la sua esperienza con le Rondinelle sembra essere giunta a termine a tutti gli effetti: il presidente Massimo Cellino ha intenzione di licenziarlo per giusta causa. Poi nel pomeriggio Mario si è reso di nuovo protagonista, ma stavolta nella lotta contro il razzismo. C’era anche lui tra i partecipanti alla manifestazione organizzata a Brescia per chiedere giustizia per George Floyd, l’afroamericano ucciso da un agente di polizia a Minneapolis. Balotelli ha pubblicato un post su Instagram che lo ritrae in piazza in compagnia del fratello e di un gruppo di amici.

"Tu qui non entri". Licenziato e umiliato: il Brescia vieta a Balotelli di allenarsi con la squadra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.