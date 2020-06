Michael Schumacher, intervento con le cellule staminali per rigenerare il sistema nervoso. Nelle mani del luminare Menasche

11 giugno 2020 a

Nei prossimi giorni Michael Schumacher subirà un'operazione con cellule staminali per rigenerare il suo sistema nervoso. Lo riporta il quotidiano francese Le Dauphiné. Le cellule verranno trasferite dal cuore o dal midollo osseo al cervello di Schumi, che verrà operato dal dottor Menasche, il pioniere della chirurgia delle cellule staminali. Già lo scorso settembre l'ex campione del mondo di F1 con la Ferrari, in gravissime (e misteriose) condizioni dopo la drammatica caduta sugli sci del 29 dicembre 2013, era stato sottoposto alla sua prima terapia con cellule staminali a Parigi ma di questa nuova non si conoscono con esattezza i risultati.

