Nicolò Zaniolo, contratto biennale con l'azienda di Fedez per la cura dell'immagine

Nasce la collaborazione tra Fedez e Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma sarà seguito per due anni dalla Doom Entertainment, partecipata al 51% da Be ShapingTheFuture e, appunto, da Fedez. Far crescere il brand Zaniolo di pari passo con il calciatore, lo scrive la Gazzetta dello Sport che riporta le parole del presidente di Doom, Stefano Acherman: “La nostra priorità deve essere quella della massima tutela dell’atleta, valorizzandone poi le molte doti”.

Fedez e Zaniolo si sono conosciuti via web durante la quarantena ed il feeling è stato immediato. Il rapper ha visto in lui il guizzo e l’entusiasmo di un ventenne, il giocatore, invece, ha scelto uno dei migliori comunicatori che il mercato in questo momento può offrire. Di concerto con la famiglia, Zaniolo si affida a lui per completare la sua crescita. Nell’anno che porterà all’Europeo, un passaggio fondamentale, conclude la rosea.

