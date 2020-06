Milan, dal Lione arriva Pierre Kululu: 20 anni, terzino destro, (quasi) sconosciuto e soprattutto gratis

14 giugno 2020 a

Il grande rammarico per aver perso l'occasione di arrivare alla finale di Coppa Italia, ma anche l'orgoglio per essere riusciti a resistere - in dieci per quasi tutta la sfida a causa dell'evitabilissima espulsione di Rebic - contro la Juve senza rischiare troppo. Il Milan, il giorno dopo lo 0-0 che è valso l'eliminazione dal torneo, pensa a come ripartire e a dare fiducia all'ambiente ci pensa il mercato con la prima operazione in entrata: è infatti in arrivo, a parametro zero, Pierre Kalulu, capitano dell'Under 19 del Lione. Il francese, classe 2000, è un difensore duttile, che nasce come esterno destro ma che è capace di adattarsi anche a giocare al centro. In questa stagione non è mai sceso in campo con la prima squadra, ma ha guidato le giovanili del Lione fino ai quarti di finale di Youth League, prima dello stop a causa della pandemia, battendo agli ottavi l'Atalanta dopo i calci di rigore. Stando alla ricostruzione dell'Equipe il club nel quale è cresciuto avrebbe voluto trattenerlo, ma la nutrita concorrenza (i vari Dubois, Rafel e Tete) ha portato Kalulu a scegliere la strada dell'addio. Il giovane terzino potrebbe arrivare in Italia già settimana prossima per le visite mediche e firmare un contratto fino al 2025.

