Maurizio Sarri sbrocca in conferenza stampa: "In Italia non ho vinto nulla? Mi girano i cog***"

Maurizio Sarri è concentrato solo sulla Juventus in occasione alla finale di Coppa Italia e non pensa al suo passato con il Napoli. Il tecnico che ha sottolineato la sua media-punti da record sulla panchina bianconera, ha parlato anche delle condizioni di Higuain destinato a saltare il match della finale. "Mi girano cogl*** quando si dice che in Italia non ho vinto niente", risponde alla domanda sul suo passato senza trofei in Italia, eccezion fatta per la Coppa Italia vinta in Serie D con il Sansovino: "Ho fatto promozioni, senza saltare una categoria, fino alla Serie A e sono andato sul campo fino alla Champions. È poco per i giornalisti abituati a parlare di Champions, ma è un percorso difficilissimo".

Quella contro il Napoli non può essere una gara come tutte le altre per Maurizio Sarri: "Del Napoli al momento non m'importa niente, sono concentrato su di noi, e sulla giusta convinzione e cattiveria con la voglia di regalare un trofeo a tifosi e società", spiega senza nessun pensiero nostalgico. "Higuain? Non penso che possa recuperare. Aspettiamo i verdetti dai medici, ma non penso ci saranno novità. Forse ci sarà disponibilità per Ramsey, che si allenato in parte in gruppo"., conclude il tecnico.

