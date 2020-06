Coppa Italia Napoli-Juventus, spalti vuoti riempiti con tifosi finti. Cucchi: "Perché le bandiere rosse?"

17 giugno 2020 a

a

a

Allo Stadio Olimpico per la finale di Coppa italia tra Napoli e Juventus succede di tutto. Non tanto in campo, quanto sugli spalti. Sylvestre si esibisce cantando (e sbagliando) l'inno di Mameli, poi alza il pugno chiuso e urla No justice no peace, chiaro segno di protesta in stile #BlackLivesMatters. Da casa, però, molti notano un'altra cosa. Sugli spalti vuoti per le misure relative al coronavirus, Lega Calcio e Figc hanno pensato bene di piazzare un pubblico virtuale che ha diviso i telespettatori. Bobo Vieri, con una punta d'ironia, l'ha definita l'unica cosa divertente dell'incontro, mentre decisamente più severo l'ex radiocronista principe della Rai. Riccardo Cucchi, che su Twitter ha sbottato: "No, il pubblico finto sugli spalti con finte bandierina (rosse? Perché?) proprio no. Grazie".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.