Lautaro Martinez, il Barcellona non molla la presa per l'attaccante dell'Inter

L'Inter e Lautaro Martinez si sono riavvicinati. La prestazione, con gol, del Toro contro la Sampdoria ha rimesso al centro del progetto Conte l'attaccante argentino. E il suo futuro in nerazzurro non è più una chimera. "Sono ottimista sul fatto che si possa proseguire con lui anche l'anno prossimo", ha detto Beppe Marotta. Rimane sempre però sullo sfondo il Barcellona che non ha intenzione di mollare l'attaccante che, d'altrocanto, sogna di giocare con Leo Messi.

Suarez e soldi, l'ultima mossa del Barcellona per strappare Lautaro all'Inter

Il Barça, forte dell'accordo con il giocatore, quindi non ha fretta. Secondo "Mundo Deportivo" l'offerta dei catalani resta 70 milioni più Junior Firpo. Nessuna intenzione di pagare la clausola rescissoria che scadrà comunque a luglio. Un'offerta che l'Inter non sembra proprio prendere in considerazione. Ma al Barça, scrive Sportmediaset.it. hanno pazienza, facendosi forti della volontà del giocatore e del fatto che il mercato resta aperto fino alla fine di questa stagione.

