Zlatan Ibrahimovic, Frederick Massara conferma lo svedese al Milan: "Per campioni come lui c'è sempre spazio"

"Non può esistere nessuna squadra senza Ibrahimovic, è fenomenale". Il pensiero di Frederick Massara fa felice i tifosi del Milan. Il rinnovo è lontano, ma il ds rossonero apre la porta: "E' un giocatore importantissimo, è un campione, ha voluto aiutare il Milan in un momento difficile, valuteremo anche insieme a lui in base alla sua voglia di proseguire". Il ds, scrive Sportmediaset, conferma anche i giocatori in scadenza a giugno: "Saranno tutti prolungati, c'è una difficoltà modulistica ma tutti i giocatori proseguiranno con noi e sono concentrati sul campionato".

Milan, la rincorsa all'Europa League continua: 4-1 al Lecce, la formula Pioli funziona anche senza Ibra

Infine, torna sullo svedese: "Per campioni come Ibrahimovic c'è sempre spazio. La crisi ha accentuato le difficoltà, servono politiche con costi sostenibili andando alla ricerca di giocatori forti, con un giusto mix tra giovani talenti e di esperienza".

