Champions League, anticipato il sorteggio: l'Atalanta attende Juve e Napoli per le Final Eight

26 giugno 2020 a

a

a

La Uefa ha deciso di anticipare il sorteggio di quarti e semifinali di Champions League. Si svolgerà infatti il 10 luglio, senza quindi attendere la naturale conclusione delle quattro gare degli ottavi di finale che sono rimaste in sospeso. Tra queste ci sono Napoli-Barcellona (1-1 all’andata) e Lione-Juventus, con i bianconeri che saranno chiamati a ribaltare l’1-0 subito nell’andata. Tra le squadre già qualificate ai quarti c’è invece l’Atalanta, insieme ad Atletico Madrid, Lipsia e Psg.

Confermato, invece, il calendario della Champions: il 7 e l’8 agosto si svolgeranno gli ottavi in una sede da confermare, mentre dal 12 al 19 si terranno le Final Eight a gara secca in quel di Lisbona, dove poi si disputerà anche la finalissima il 23 agosto. “Sono lieto che siamo in grado di riprendere quasi tutte le nostre competizioni - è il commento del presidente Ceferin - il calcio sta portando il ritorno a una vita normale qui in Europa e voglio ringraziare tutti coloro che hanno preso rischi e fatto sacrifici per offrirci l’opportunità di ricominciare a giocare”.

"Un autentico disastro, alle 21.45 non si può giocare": a guidare la rivolta c'è la Lazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.