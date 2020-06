Cristiano Ronaldo, la foto da un milione di like in pochi minuti. "Incredibile", ma Georgina che dice?

27 giugno 2020 a

Una foto da un milione di like. Cristiano Ronaldo su Instagram va sempre a segno, anche quando sembra un... autogol. Il portoghese della Juventus, vero e proprio uomo-social e uomo-azienda, pubblica una foto dal look sgargiante e molto estivo e probabilmente discutibile: "Cominciare la settimana con buone vibrazioni e bello stile", suggerisce CR7.

I fan, forse spiazzati, sembrano apprezzare ma c'è chi come compagni ed ex lo prendono simpaticamente in giro. "Dai fratello... ma non so se questo è un buono stile", sfotte Medhi Benatia, mentre per Leo Bonucci è semplicemente "incredibile". Chissà che ne pensa Georgina Rodriguez, splendia compagna di Ronaldo sempre molto attenta allo stile.

