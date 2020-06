Arthur alla Juve, Pjanic al Barcellona: visite mediche, dietro l'affare una plusvalenza mostruosa

28 giugno 2020 a

Affare quasi fatto: Arthur Melo è a Torino per effettuare le visite mediche prima di diventare un giocatore della Juventus. In contemporanea, al J Medical si sottoporrà ai test clinici anche Miramel Pjanic, che percorrerà il percorso inverso e andrà da Torino al Barcellona. Uno scambio, quello tra il 23enne brasiliano e il 30enne bosniaco, vantaggioso per la Juventus dal punto di vista anagrafico, per i catalani da quello dell'esperienza internazionale (e forse, almeno per ora, da quello qualitativo) ma soprattutto un colpaccio per entrambi i club sotto l'aspetto finanziario. L'accordo infatti va letto anche in chiave plusvalenze: valutando entrambi 60 milioni di euro, per la Juve saranno 47 milioni (tenendo conto dell'ammortamento, visto che è in bianconero dal 2016) e 49 per il Barça. Comunque vada, un successo.

