Serie A, vittoria indiscussa per Verona, Sassuolo e Samp: Parma ko e crisi nera per Fiorentina e Lecce

01 luglio 2020 a

a

a

Prosegue il sogno europeo del Verona, mentre la Samp fa un passo avanti importante verso la salvezza. E' crisi profonda per la Fiorentina, mentre il Sassuolo continua a volare. E' quanto emerso della partite della 29/a giornata di Serie A, con il Verona che ha battuto per 3-2 il Parma al Bentegodi in un autentico spareggio per la lotta al sesto posto. Secondo ko di fila per i Ducali di Roberto D'Aversa. Con il blitz al Franchi, invece, il Sassuolo si mette al sicuro dalle sabbie mobili della bassa classifica e si conferma squadra dal gioco spumeggiante: il 3-1 dei neroverdi vede come protagonista Defrel, autore di una doppietta. A proposito di lotta per la salvezza, fondamentale la vittoria della Sampdoria di Ranieri in casa del Lecce con due rigori di Ramirez. Per i salentini di Liverani la strada si fa ora sempre più in salita. Non si fanno male Bologna e Cagliari, un punto a testa e tutti contenti.

Un miliardo a Singer e il clamoroso ritorno di Allegri: Milan, Arnault ci riprova

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.