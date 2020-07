Under, c'è l'offerta del Napoli alla Roma: 31 milioni per l'attaccante turco

02 luglio 2020 a

a

a

Affare a buon punto quello tra Napoli e Roma per Cengiz Under, esterno offensivo giallorosso. Oggi il Messaggero spiega che la distanza tra le parti è minima, la Roma chiede 35 milioni, il Napoli ne offre 25 più 6 di bonus, ma il dettaglio importante è che il turco ha già detto sì alla società azzurra, forte di una proposta contrattuale notevole, con ingaggio fino a 3 milioni a stagione.

La sua squadra perde, ma lui intanto... Clamoroso in Portogallo: il talento della Roma finisce fuori rosa

L'affare, a quanto pare, è destinato a concludersi favorevolmente. Sarà Under l'erede di Callejon. L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, sta utilizzando Under con il contagocce ("Non gioca per strategia, condizione...") è sttaa la risposta a chi gli chiedeva se il turco era già sul mercato. Ma l'affare tra le due società sembra già a buon punto,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.