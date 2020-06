Kostas Manolas, l'ex romanista su Instagram festeggia la Coppa Italia: "Finalmente ho vinto in Italia". Totti e De Rossi, "like" pesanti

18 giugno 2020 a

Kostas Manolas, ex difensore della Roma, ha esultato dopo la vittoria della Coppa Italia col Napoli con un post su Instagram. "Dopo sei anni in Italia sono riuscito a vincere un trofeo". Pensiero che però ha provocato, discussioni, polemiche, ma anche tanti like. Il greco con quel finalmente, sembra lanciare una frecciata alla sua ex squadra o, probabilmente, voleva soltanto festeggiare l'ambito successo raggiunto contro la Juventus.

Coppa Italia al Napoli, la gioia di Gattuso. Sarri fregato da Dybala e Danilo: Juve ko ai rigori

"Sono molto contento grazie a tutti i miei compagni e allo staff: forza Napoli!", la seconda parte del messaggio del calciatore su Instagram. Post che però ha provocato la reazione adirata di qualche tifoso della Roma, ma anche il doppio like di due bandiere giallorosse come Totti e De Rossi, ex compagni di Manolas nella Capitale, due che però non si sono lasciati proprio in maniera positiva con la dirigenza romanista.

