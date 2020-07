Serie A, il Sassuolo batte 4-2 il Lecce e sogna l'Europa League. I pugliesi terz'ultimi in classifica

04 luglio 2020 a

Il Sassuolo travolge e inguaia il Lecce. I salentini, alla disperata ricerca di punti salvezza, non riescono a interrompere la striscia negativa, cadendo anche al Mapei Stadium (4-2): è la sesta sconfitta consecutiva. La squadra di Liverani lotta e riagguanta i neroverdi per due volte, ma non basta: capitan Lucioni e Mancosu (rigore) rispondono a Caputo e Berardi (rigore), il Sassuolo la chiude con Boga, all'undicesimo centro stagionale e Muldur.

Vittoria indiscussa per Verona, Sassuolo e Samp: Parma ko e crisi nera per Fiorentina e Lecce

I ragazzi di De Zerbi, reduci dal colpo del Franchi, confermano di essere una macchina da gol (13 centri nelle ultime quattro gare) e l'ottimo momento di forma: i 40 punti permettono di blindare la salvezza e adesso, perché no, di fare un pensierino all'Europa. Situazione drammatica invece per il Lecce, sempre terz'ultimo a quota 25.

