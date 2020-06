Inter, addio scudetto: 3-3 col Sassuolo al Meazza. Quanti rimpianti (e che errore di Gagliardini)

24 giugno 2020 a

a

a

Che brividi e che spreco per questa Inter, che fallisce e non riesce a portare a casa i tre punti in una appassionante e pirotecnica partita contro il Sassuolo. Partita che probabilmente ad Antonio Conte costa ogni speranza di vincere lo scudetto. Al Meazza finisce 3-3. A passare in vantaggio, dopo soli 4 minuti, sono gli ospiti, con un gol di Caputo. Negli ultimi 5 minuti del primo tempo il ribaltone: prima Lukaku su rigore, poi Biraghi a suggellare il 3-2. Nella ripresa si registra un pazzesco errore di Gagliardini, che da solo a pochi passi colpisce la traversa. E l'Inter viene punita: all'81esimo il pareggio. E chissà per quanto tempo Gagliardini penserà all'errore. Immediata la risposta dei nerazzurri, che tornano in vantaggio con un gol di Borja Valero, a cui replica pochi secondi dopo Magnani. Si segnala un gol annullato a Lukaku e, nelle battute finali dell'incontro, l'espulsione di Skriniar per doppio giallo. L'Inter, come detto, probabilmente archivia il sogno scudetto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.