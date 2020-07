Franck Ribery, tensione a Firenze tra i tifosi della Fiorentina e l'attaccante dopo il furto in casa

07 luglio 2020 a

a

a

Tra Franck Ribery e parte della tifoseria della Fiorentina nelle ultime ore è salita la tensione. Dopo il furto subito, il francese aveva dichiarato di non sentirsi più si curo in una città che non garantiva a lui e alla sua famiglia la sicurezza necessaria: “Non siamo a Medellin, quando parli di Firenze, prima sciacquati la bocca”, la risposta del tifo gigliato. “Quello che mi rende scioccato" aveva scritto Franck Ribery dopo il furto "è la sensazione di essere indifeso, e non mi passa, non lo accetto. La mia famiglia era al sicuro a Monaco, ma come avere fiducia oggi? Come potremo sentirci ancora al sicuro d’ora in avanti?".

Serata da dimenticare per Ribery: infortunio e casa svaligiata per l'attaccante della Fiorentina

Ai tifosi viola non è piaciuta questa esternazione e hanno apostrofato duramente il francese: "Caro Franck, capiamo lo choc ma sciacquati la bocca prima di parlare di Firenze come se fosse Medellin. Ai ricchi rubano ovunque, ma hanno la fortuna di potersi permettere sistemi di allarme e vigilanze private. I poveri cristi, invece, vengono derubati anche loro ma devono fare come San Lorenzo che lo prese in tasca e fece silenzio..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.