Paolo Maldini, il dt rossonero conferma i problemi con la società: "Penso solo a finire la stagione"

Paolo Maldini ha commentato il possibile arrivo di Ralf Rangnick in rossonero: "Se resto? Questo non lo so, voglio arrivare bene alla fine di questa stagione ad agosto concentrandomi sulle partite e sugli obiettivi che ci eravamo prefissati. Squadra, allenatore e dirigenti sono abituati ad affrontare cose nuove. Dialogo con Gazidis c'è, anche se a volte non si arriva a situazioni definitive"

Milan, quasi ufficiale: Rangnick nuovo tecnico e direttore tecnico. La voce su Maldini: "Cosa gli hanno offerto". Umiliato?

A Maldini nel Milan del futuro è stato offerto un nuovo incarico, quello di Ambasciatore del Club, che sicuramente rifiuterà. Secondo La Gazzetta dello Sport l'addio è ormai sicuro, perché non so se ci sarà spazio per me: "Non so se ci sarà spazio per me", lascia filtrare la rosea.

