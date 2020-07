Ferrari, Steiner della Haas: "Il problema è il motore". Dalla scuderia più debole, schiaffo a Binotto e Maranello

16 luglio 2020 a

Il motore Ferrari "è un problema". A scoprire le carte è Gunther Steiner, team principal della Haas, la scuderia "cenerentola" del mondiale di Formula 1 2020 e che usa le power unit di Maranello come l’Alfa Romeo. Le monoposto del team Usa, come ammesso dallo stesso Steiner al quotidiano svedese Ekstra Bladet, sono tra le 5 più lente del Mondiale. Un po' lo specchio di quanto avviene alla Casa Madre, la Rossa, in evidente crisi di performance dopo i primi due gran premi in Austria.

Rispetto all'anno scorso, quando i motori Ferrari finirono sotto la lente d'ingrandimento della Fia (con tanto di patteggiamento), la velocità è letteralmente crollata. "Voglio vedere come cambierà la situazione su tracciati come l’Hungaroring, dove non ci sono molti rettilinei e la potenza del motore non è un fattore decisivo - confida il team principal della Haas -. Speriamo di riuscire a fare meglio, ma davvero non sappiamo come sarà la situazione".

