Alex Zanardi, riduzione della sedazione: indiscrezioni sull'imminente futuro del campione

Indiscrezioni sull'imminente futuro di Alex Zanardi, che dopo il risveglio sarà con ogni probabilità trasferito in un centro di riabilitazione specializzato, in Italia o ancor più probabilmente all'estero. Il tutto ovviamente se dovesse rispondere in maniera positiva alla riduzione della sedazione, iniziata la scorsa settimana all'ospedale di Siena, dove continua ad essere ricoverato dopo il terrificante incidente in handbike dello scorso 19 giugno. Zanardi in questo mese è stato sottoposto a tre interventi chirurgici, le sue condizioni restano molto gravi da un punto di vista neurologico. E l'Italia resta col fiato sospeso, in attesa di sapere come risponderà Alex alla riduzione della sedazione.

