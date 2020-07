Serie A, la Roma schianta la Spal fuori casa e riscavalca il MIlan

Vittoria schiacciante

23 luglio 2020 a

a

a

Controsorpasso al Milan nella corsa al quinto posto che vale l'accesso in Europa League. La Roma supera la retrocessa Spal per 6-1 con una rete di Zaniolo e si prende tre punti pesanti che servono che mettersi alle spalle il Diavolo in attesa delle ultime tre giornate di campionato. Lo stop del Napoli a Parma aumenta il peso del successo dei giallorossi ora a 61 punti a due lunghezze dai rossoneri e cinque dai partenopei.

Brutale aggressione negli spogliatoi, i compagni contro Zaniolo: dramma-Roma, un pesantissimo retroscena

Match a senso unico come era ipotizzabile dato che la Spal non aveva più nulla da gettare in campo se non l'orgoglio e dopo 10' minuti la Roma ha subito messo la freccia con una rete di Kalinic. Le solite amnesie difensive della squadra di Fonseca, proprio nel momento di massimo pressing dei giallorossi, hanno permesso alla Spal di Di Biagio di rimettersi in corsa grazie ad una rete capolavoro di Cerri ma la Roma è stata abile, nonostante qualche rischio di troppo, a rimettersi subito in carreggiata chiudendo il primo tempo in vantaggio con Perez al 38' con una destro violentissimo. Nella ripresa la Roma in cinque minuti ha blindato il match con Kolarov al 47' e Peres al 52' (che poi firma la manita al 75') con il match che non aveva più nulla da dire se non verificare le condizioni di Zaniolo, entrato a mezz'ora dalla fine. Il gioiello della Roma, prima fuori dalla lista dei convocati e poi inserito per un infortuno di Under, è apparso in buone condizioni e nel finale firma il 6-1 finale con un grande gol di potenza a conferma del suo sempre più ritrovato stato di forma.e chiaro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.