Milan, la bomba di mercato: sacrificano Paquetà per Nikola Milenkovic, trattativa in fase avanzata

28 luglio 2020 a

a

a

Grandi manovre di calciomercato in casa Milan. Mentre il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic sembra a un passo, i rossoneri hanno trovato il difensore centrale su cui puntare: Nikola Milenkovic della Fiorentina, le trattative con società viola e agente del giocatore, sempre Fali Ramadani, già proseguono da giorni. Per arrivarci, si pensa a uno scambio di prestiti che coinvolga Lucas Paquetà, ma ovviamente è necessario l'ok del centrocampista brasiliano. Il cartellino di Milenkovic viene quotato 35 milioni di euro, ma ovviamente il "sì" di Paquetà cambierebbe le carte in tavola. L'obiettivo dei rossoneri sarebbe una doppia cessione - Milenkovic al Milan e Paquetà alla Fiorentina - dopo un anno di scambio di prestiti.

"Allora siete forti". Scudetto-Juve, la battuta di Sarri negli spogliatoi: tutta la rabbia del mister

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.