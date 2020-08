Brescia-Samp, un punto a testa: Torregrossa replica a Leris, addio al calcio di Gastaldello

01 agosto 2020 a

Brescia e Sampdoria chiudono con un pareggio la loro stagione, al Rigamonti è botta e risposta a cavallo dei due tempi: sblocca il risultato Leris tutti per la Samp, pareggia Torregrossa per il Brescia su calcio di rigore. A proposito di penalty, da segnare che nel primo tempo Quagliarella ne sbaglia uno calciando a lato. Un risultato tutto sommato giusto per quello che si è visto in campo, con la squadra di Lopez che forse avrebbe meritato qualcosina in più visti i due pali colpiti da Zmrhal.

Nel Brescia ultima partita per capitan Gastaldello, che saluta il calcio giocato affrontando proprio la Samp sua ex squadra. Quasi certamente anche per Tonali è stata l'ultima gara con la maglia delle Rondinelle, ma per spiccare il volo verso piazze più importanti. Lopez si affida in attacco alla coppia Torregrossa-Ayè. Nella Samp, Ranieri continua a sperimentare dando fiducia a Leris e Maroni, davanti il duo Gabbiadini-Quagliarella.

Nel caldo torrido del Rigamonti, le due squadre si affrontano a ritmi blandi e senza forzare. Il gioco ristagna per lo più a metà campo e sono davvero poche le conclusioni. La Samp dopo venti minuti perde per infortunio Tonelli, al suo posto dentro Colley. Sempre la squadra di Ranieri ha l'occasione per sbloccare il risultato, quando l'arbitro dopo aver visionato il VAR concede un rigore per un fallo di mani in area di Gastaldello su tiro di Veira dal limite. Dal dischetto Quagliarella calcia incredibilmente a lato. Poco dopo la mezzora Brescia vicino al gol con un sinistro dal limite di Zmrhal respinto dal palo. Prima dell'intervallo è la Samp a passare, con un destro dal limite di Leris deviato nella propria porta da Gastaldello.

In avvio di ripresa immediato arriva il pari del Brescia, firmato da Torregrossa su rigore. Penalty concesso per un fallo di Falcone su Ayé. Dopo un'ora di gioco, circa, termina la carriera da calciatore di Gastaledello che prima di lasciare il campo saluta uno ad uno tutti i giocatori in campo e l'arbitro. Al suo posto dentro Semprini. La Samp prova a tornare in vantaggio con Colley, ma Andrenacci salva i suoi. Con il passare dei minuti inizia la girandola dei cambi da parte dei due tecnici, la partita resta comunque viva con il Brescia sfortunato per il secondo palo colpito da Zmrhal. E' l'ultima emozione della partita, se si eccettua l'espulsione del neo entrato Askildsen nelle file doriane. Cala il sipario sulla stagione di Brescia e Sampdoria, le Rondinelle scendono in B mentre i liguri possono iniziare a pianificare il futuro a partire dalla riconferma di Ranieri.

