Inter, Antonio Conte durissimo con la società: "Palate di mer***, zero protezione. No a un secondo anno così"

02 agosto 2020 a

a

a

Finisce la Serie A, l'Inter batte l'Atalanta e si prende il secondo posto in classifica, poi il terremoto. Antonio Conte, infatti, spara ad alzo zero contro la società nerazzurra, mettendo in dubbio la sua permanenza nel club: "Non mi piace la gente che sale sul carro - ha esordito -, la gente sul carro deve starci sempre, nei momenti positivi e negativi e qui all'Inter non è successo. Lo capisco, se si è deboli è difficile poi proteggere squadra e allenatore", ha attaccato. Dunque, commentando il distacco finale dalla Juventus in classifica di un solo punto, afferma: "In realtà il gap è molto più ampio, quando vuoi ridurre questa differenza devi essere forte in campo e soprattutto fuori. A fine anno faremo le nostre valutazioni, ci sarà modo di parlare anche con il presidente che però è in Cina, quindi...".

"Più facile spostare il Duomo". Messi all'Inter? La doccia gelata di Conte ai tifosi

Ma le parole più dure devono ancora arrivare. Conte infatti afferma con toni aspri di non essersi sentito protetto da parte della società: "Spesso ci sono state palate di mer*** su me e i calciatori, nessuno ci ha difeso. In Europa poi Dio vede e provvede. Io ho le idee chiare e una visione a differenza di altri. C'è un percorso da fare, se c'è voglia di farlo insieme bene... e non sto parlando affatto di calciomercato. A bocce ferme ci sarà tempo per fare le giuste valutazioni, siamo stati trattati male sia io che i giocatori. Ho visto poca protezione da parte del club, bisogna essere forti fuori dal campo". E ancora: "Qui nessuno è scemo, uno il parafulmine lo fa il primo anno, ma non il secondo. Perseverare è diabolico e spero sia chiaro che non sto parlando di mercato. Sono stato portato qui per un progetto vincente e a fine stagione dirò quello che non mi è andato bene. Faremo delle valutazioni, ma tante cose non mi sono piaciute, soprattutto la protezione zero nei confronti di squadra e allenatore. Zero assoluto", ha concluso. E il terremoto è servito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.