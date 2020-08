L'Atalanta pensa in grande, piomba su Trincao del Barcellona. Ma...

04 agosto 2020 a

Un'Atalanta scatenata anche sul mercato, tanto da cercare il portoghese Trincao, in forza al Barcellona. È quanto riferisce il Mundo Depurtivo, che però spiega che per ora i blaugrana hanno detto no. I catalani potrebbero guadagnare per il calciatore quasi il doppio della cifra investita per il suo acquisto dallo Sporting Braga, 31 milioni di euro, ma il "no" sarebbe stato secco. Avrebbero anche già rispedito al mittente un'offerta da 60 milioni di euro. Insomma, il Barcellona non vuole cedere l'attaccante classe '99. Ma non solo perché i blaugrana credono in lui, ma anche perché il giocatore avrebbe fatto sapere che, in caso di cessione, la meta preferita sarebbe l'ambitissima (e ricchissima) Premier League.

