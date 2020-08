Juventus, Fabio Paratici silurato insieme a Maurizio Sarri: "Si ritroveranno alla Roma"

08 agosto 2020 a

Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus neanche 24 ore dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League. Il toto-allenatore è già partito: in pole c’è Simone Inzaghi, pallino del presidente Andrea Agnelli, seguito da Mauricio Pochettino, che però ha un costo non indifferente (almeno 10 milioni netti a stagione). Il sogno è Zinedine Zidane e tale sembra destinato a rimanere: il francese non ha alcuna intenzione di lasciare il Real Madrid. Insomma, i bianconeri forse hanno esonerato Sarri con un po’ troppa fretta e trovare un sostituto all’altezza non sarà facile, anche perché intanto ci sarà da ritoccare la squadra: il gruppo ha un’età media elevata e molti giocatori hanno dimostrato di essere non da Juve, tanto che Ronaldo e Dybala hanno dovuto fare gli straordinari per trascinare una squadra mediocre al nono scudetto consecutivo.

Pochettino, Zidane, Allegri? C'è un quarto nome: Juve, pista clamorosa per la panchina

A pagare insieme a Sarri potrebbe essere il suo sponsor principale, ovvero Fabio Paratici: nella riunione tenutasi in mattinata, è stato l’unico che ha difeso l’operato di Sarri, non considerandolo il principale colpevole della disfatta in Champions e di una stagione piuttosto fallimentare. A questo punto è probabile l’addio di Paratici, che voci degli scorsi giorni vorrebbero già al comando del nuovo progetto americano della Roma. E chissà che nella capitale non possa sbarcare proprio insieme a Sarri per ricreare il progetto fallito a Torino: d’altronde per un allenatore del genere non ha senso avere un solo anno a disposizione, ma la Juventus ha fretta perché sa che la finestra per vincere in Europa si sta restringendo sempre di più per questo gruppo di giocatori. E forse si è già chiusa definitivamente, a giudicare dai fallimenti degli ultimi due anni.

