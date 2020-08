Daniele De Rossi e Francesco Totti, ritorno alla Roma? La clamorosa voce per la panchina giallorossa

10 agosto 2020 a

a

a

La Roma si appresta ad entrare nell’era Friedkin, ma intanto deve pensare alla prossima stagione, che è già alle porte: l’appuntamento a Trigoria è tra 17 giorni. Forse troppo pochi per realizzare un ribaltone, anche se l’esempio della Juventus intriga il club giallorosso. Paulo Fonseca è sotto contratto fino al 2021, ma non ha pienamente convinto e soprattutto paga un’eliminazione agli ottavi di Europa League contro il Siviglia davvero deludente. Le opzioni non sembrano mancare: quella di più alto profilo porta a Maurizio Sarri, che a Roma potrebbe trovare una piazza ideale per prendersi subito la rivincita. D’altronde i giallorossi hanno bisogno di un allenatore che sia in grado di portare avanti un progetto, mentre Sarri troverebbe tanti giovani di livello da istruire al suo calcio. Poi c’è l’ipotesi suggestiva che porta a Daniele De Rossi e Francesco Totti: il primo in panchina, il secondo responsabile dell’area tecnica. Secondo Il Messaggero, il centrocampista aspetta una chiamata: non ha il patentino ma l’ostacolo è aggirabile in attesa dell’esame. Inoltre De Rossi è sempre stato considerato dai compagni l’allenatore in campo, addirittura più di Andrea Pirlo che sta per cominciare la prima esperienza da tecnico proprio sulla panchina della Juventus.

