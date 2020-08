Juventus, nasce la squadra di Andrea Pirlo: ecco il primo, clamoroso, colpo di mercato

09 agosto 2020 a

a

a

Nasce la Juventus di Andrea Pirlo, fresco di nomina dopo l'esonero di Maurizio Sarri. Una squadra che ha bisogno di svecchiare soprattutto a centrocampo. Si parte dalla lista dei partenti: Khedira, anche se le offerte latitano. Dunque Matuidi, che dovrebbe tornare in Francia, e Douglas Costa, ormai appannato. Si potrebbe poi sacrificare anche Federico Bernardeschi, che potrebbe essere coinvolto in uno scambio con Milik del Napoli, che sarebbe uno dei primi grandi colpi dell'era Pirlo. Tra gli addii, scontato in attacco quello di Gonzalo Higuain. Ma il primissimo obiettivo fissato da Pirlo è Federico Zaniolo, il giovane gioiello della Roma, che potrebbe davvero approdare in bianconero. E ancora, Sandro Tonali del Brescia, sul quale però l'Inter ad ora è in vantaggio. Infine Federico Chiesa: Rocco Commisso si sarebbe deciso a venderlo per monetizzare e riempire le casse della Fiorentina, ma si sussurra che il Milan sarebbe avanti nella trattativa.

Agnelli rischiatutto: il sostituto di Sarri? È già alla Continassa: tutto già scritto una settimana fa

"Tempo di riflessioni". Ronaldo, due anni buttati? Juve ridimensionata con Pirlo, il portoghese tentato dal clamoroso addio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.