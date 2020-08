David Silva-Lazio, la Juventus si inserisce: "Non risponde più", salta l'accordo con Lotito?

13 agosto 2020 a

Il matrimonio tra David Silva e la Lazio non s’ha da fare. O almeno così sembra, perché il giocatore continua a prendere tempo da quando ha raggiunto l’accordo con il club di Claudio Lotito. Il quale attendeva soltanto la firma, che però tarda ad arrivare: secondo le ultime indiscrezioni di mercato, pare che la Juventus si sia inserita nella trattativa, d’altronde lo spagnolo a parametro zero farebbe sicuramente comodo ai bianconeri, che non possono spendere senza aver prima effettuato delle cessioni importanti. Ad Andrea Pirlo piace molto David Silva, così come alla Juve potrebbe piacere il costo contenuto dell’operazione: la Lazio ha raggiunto un accordo con il giocatore per 3 milioni netti a stagione per i prossimi tre anni, ma il silenzio degli agenti nelle ultime ore ha allarmato i dirigenti biancocelesti. I quali a questo punto non ritengono più sicuro l’affare: la Lazio continuerà a spingere affinché Silva firmi il prima possibile, ma occhio alla Juve, che potrebbe trovare un accordo più vantaggioso per lo spagnolo.

