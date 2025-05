Milan, Allegri "caccia" Theo Hernandez: indiscrezioni-choc

Neanche il tempo di sistemare le sue cose a Milanello e già Massimiliano Allegri deve fare i conti con un mercato in uscita attivissimo. Il Milan ha quasi concluso l'affare che porterà Tijani Reijnders a fronte di circa 70 milioni euro. Un bel bottino per le casse rossonere, anche se il Diavolo rinuncerà al giocatore migliore della passata stagione. Poi c'è il capitolo Theo Hernandez, che in realtà è andato ben al di sotto delle aspettative nell'ultimo anno.

Nonostante Allegri avesse dichiarato a proposito di Theo Hernandez di trovarsi di fronte "un giocatore eccezionale e molto moderno", il terzino francese sembra già con le valige pronte per partire. Tra l'altro, il suo contratto è in scadenza e il Milan non vuole in alcun modo perderlo a zero. Significa che in caso di offerta, il Diavolo potrebbe cederlo. La situazione insomma è più fluida, anche se risulta che Allegri continui a stimarlo.