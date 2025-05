Psg-Inter, Beppe Bergomi sgancia la bomba: "Diciamoci la verità..."

A poche ore dalla finalissima di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, cresce l’attesa per un evento che può segnare la storia recente del calcio europeo. Domani sera, sotto i riflettori dello stadio di Wembley, si affronteranno due squadre costruite per vincere, con ambizioni diverse ma un unico obiettivo: sollevare la Coppa dalle grandi orecchie.

Beppe Bergomi, ex capitano nerazzurro e voce di Sky Sport, ha espresso le sue sensazioni alla vigilia del match: "Vincere la Champions significherebbe per l'Inter chiudere un percorso fatto di vittorie in campionato e dopo la finale persa. Farebbe la differenza portarla a casa". Un traguardo che, dopo la delusione di Istanbul nel 2023, rappresenterebbe la consacrazione di un ciclo vincente sotto la guida di Simone Inzaghi.