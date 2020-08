Barcellona, Koeman chiama Suarez: non rientra più nei suoi piani. Rescinderà il contratto

24 agosto 2020 a

Luis Suarez dirà addio al Barcellona di Ronald Koeman. Il tecnico olandese avrebbe chiamato l'attaccante uruguaiano comunicandogli che non rientra nei suoi piani per la prossima stagione. Il giocatore ha un contratto fino al 30 giugno 2021: ora le due parti dovranno mettersi a un tavolo per negoziare la rescissione. Suarez si trova in vacanza ed era in attesa della comunicazione per la ripresa degli allenamenti. Per Koeman la prima importante decisione all'interno della rosa.

Suarez è arrivato al Barcellona sei anni fa dal Liverpool. In maglia blaugrana ha giocato 283 partite e realizzando 198 gol (109 assist), diventando il terzo marcatore assoluto nella storia del club. Il suo addio apre inevitabilmente le porte alla possibilità che i catalani si fiondino su Lautaro Martinez dell'Inter, da sempre obiettivo dei catalani.

