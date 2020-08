Ferrari, umiliazione totale per Leclerc e Vettel: GP Belgio, retrovie e distacchi abissali

28 agosto 2020 a

Continua la debacle tecnica della Ferrari sotto la gestione di Mattia Binotto. Siamo soltanto alla seconda sessione di libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1, ma l’umiliazione per la scuderia di Maranello è già servita: Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno chiuso rispettivamente 15esimo e 17esimo, a quasi due due secondi di distacco dal trio di testa formato da Verstappen, Ricciardo e Hamilton. Risultato reso ancora più pesante dal fatto che persino le Alfa Romeo di Giovinazzi e Raikkonen sono finite davanti alle due Rosse: una Caporetto dell’intera Ferrari, visto che dalla 13esima alle 20esima posizione ci sono sei monoposto motorizzate Ferrari. Se questo è l’inizio, l’impressione è che ci sarà ben poco da salvare anche al termine di questo weekend. Per i tifosi di Maranello ormai l’umiliazione è totale, così come lo sconforto perché non vi è alcun segno di miglioramento.

