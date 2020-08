Ferrari, un sorpasso storico. "Meglio loro", sondaggio pesantissimo dopo i flop in pista

28 agosto 2020 a

a

a

Sono Ferrero, Ferrari e Barilla le tre aziende che conquistano il podio delle 100 imprese con la migliore reputazione in Italia in base alla prima edizione dell'indagine sulla reputazione aziendale elaborata dall'istituto indipendente Ales Market Research, realtà con 20 anni di esperienza nelle ricerche di mercato, che ha utilizzato la metodologia Merco. L'elaborazione della classifica è stata verificata in modo indipendente da Kpmg.

"Fissaggio fallito”. Charles Leclerc il video inedito dal Gp horror: disastro ai box Ferrari, guardate il meccanico | Video

Il Made in Italy viene premiato dall’indagine con 8 aziende nella top ten; oltre alle prime tre classificate spiccano Luxottica, Eni, Lavazza, Armani e il Gruppo FCA. Non è un caso che nei sogni degli italiani ci sia proprio la voglia di lavorare proprio per il gruppo di Alba come emerge da una recente ricerca di dell’olandese Randstad e che Giovanni Ferrero con un patrimonio stimato a 32,8 miliardi sia l’italiano più ricco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.