Ferrari, Charles Leclerc, Sebastian Vettel e la "frase rubata" dopo il disastro in Belgio: "Scusate, ma...". Andata così?

Le Ferrari mai così male nella storia recente, Sebastian Vettel e Charles Leclerc rispettivamente tredicesimo e quattordicesimo nel Gp del Belgio di Formula 1, superati (anzi, umiliati) persino dai piloti di Alpha Tauri e Alfa Romeo (due delle scuderie-Cenerentola del Mondiale). Troppo brutto per essere vero, anche se il team principal Mattia Binotto si ostina: "Non chiamatela crisi, è una parola sbagliata, è un risultato brutto in una stagione difficile". Sottotesto: se fosse una crisi ne potremmo uscire, così invece sembra più una tappa in una Via Crucis sportiva.

“Non posso…”. Leclerc, tristezza infinita: il team radio della resa Ferrari | Video

Che dire? Forse meglio riderci sopra, come fa il sempre ficcante Osho in prima pagina sul Tempo. La sua foto-satira per una volta è sportiva, e vede i due piloti della Rossa rivolgersi idealmente ai tifosi: "Scusate, ma c'era 'na cifra de coda al casello". Che in girono di contro-esodo dalle vacanze, suona quasi più veritiera delle versioni ufficiali.

