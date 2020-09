Federico Chiesa al Milan: Maldini prova a beffare la Juve, pronta la maxi-offerta con contropartita tecnica

01 settembre 2020 a

Il Milan è scatenato sul mercato, alla ricerca dei rinforzi giusti sia per età che per qualità. Dopo aver soffiato Sandro Tonali all’Inter, Paolo Maldini sta lavorando per inserirsi nella corsa a Federico Chiesa e superare la concorrenza di nerazzurri e bianconeri. L’operazione è complicata perché la Fiorentina chiede non meno di 50 milioni cash: nessun club è in grado di soddisfare il presidente Commisso perché la valutazione è ritenuta eccessiva, per quanto il valore del giocatore non è in discussione. Una contropartita tecnica potrebbe rendere l’operazione fattibile, e il Milan potrebbe avere il giocatore giusto: si tratta di Paquetà, che già era stato cercato a gennaio dalla Viola e che non rientra più nei piani dei rossoneri. Il brasiliano più una ventina di milioni potrebbero far pendere la bilancia dalla parte del Milan, che incontra anche il gradimento del calciatore e che potrebbe bruciare la concorrenza della Juventus: i bianconeri hanno gli occhi su Chiesa da tempo, ma non sono nella situazione ideale per affondare il colpo, avendo una situazione economica complicata. Maldini lo sa e spera di chiudere presto per Chiesa, come ha fatto per Tonali.

