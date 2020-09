Milan-Bakayoko, l'affare si complica: brusca frenata. I nomi delle due alternative rossonere

05 settembre 2020 a

Si complica la strada che dovrebbe riportare Tiemoue Bakayoko al Milan. L'operazione sembrava a un passo dalla chiusura, con i rossoneri forti della volontà del giocatore, ma la trattativa con il Chelsea stenta a concludersi. Così il Milan torna a studiare le alternative: Florentino Luis e Soumaré in primis. Il problema con Bakayoko è sull'ingaggio: c'è l'accordo sullo stipendio per il primo anno di prestito, ma le parti dovrebbero ancora trovare l'intesa per gli anni successivi. I rossoneri sperano comunque di chiudere, ma per tutelarsi, come detto, esplorano le alternative: per Soumaré, ad ora, le richieste economiche sono ritenute eccessive. Per quel che riguarda Florentino Luis, venerdì il dt Paolo Maldini, ha incontrato in un hotel del centro di Milano Bruno Carvalho, agente del 21enne portoghese in forza al Benfica, per ribadirgli che l'interesse dei rossoneri. Insomma, a centrocampo qualcuno arriverà...

