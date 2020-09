Novak Djokovic, getta la pallina contro la giudice di linea: il tennista serbo squalificato agli Us Open

06 settembre 2020 a

Novak Djokovic è stato squalificato dagli Us Open di tennis in corso negli Stati Uniti. Djokovic durante gli ottavi di finale ha colpito una giudice di linea con una pallata. Sul punteggio di 5-5 nel primo set contro lo spagnolo Carreno Busta, il numero uno del mondo ha scagliato una pallina fuori dal campo colpendo al viso una giudice di linea che si è accasciata al suolo dolorante.

Djokovic si è accorto subito di averla colpita, si è avvicinato chiedendo scusa e soccorrendola, ma tutto questo non gli ha evitato la squalifica a termine di regolamento e quindi la sconfitta contro lo spagnolo. Per il numero uno al mondo si tratta della prima sconfitta stagionale e perde la possibilità di vincere da favorito lo Slam in corso di svolgimento a New York.

